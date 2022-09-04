Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Колонна с гумпомощью для пострадавших от пожаров формируется в Нур-Султане

Автор:  
Жанна Мусабаева
4 Сентября 2022, 15:12
Колонна с гумпомощью для пострадавших от пожаров формируется в Нур-Султане

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По инициативе депутатов Мажилиса Парламента РК в Нур-Султане формируется гуманитарная помощь для пострадавших от лесных пожаров жителей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации ведомства, тушение производится уже только в двух населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны. В тушении пожара участвуют силы и средства 159 единиц техники, 5 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 1332 человека личного состава.

Утром из Алматы в Костанайскую область вылетели два вертолета МЧС с водосливными устройствами. На данный момент в готовности находятся три воздушных судна Минобороны РК в Нур-Султане с водосливными устройствами. Также в столице по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT».


Астана   Костанайская область   Благотворительность   Происшествия   Регионы   Волонтёрство   Пожар   Костанай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан