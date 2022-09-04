Колонна с гумпомощью для пострадавших от пожаров формируется в Нур-Султане

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По инициативе депутатов Мажилиса Парламента РК в Нур-Султане формируется гуманитарная помощь для пострадавших от лесных пожаров жителей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации ведомства, тушение производится уже только в двух населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны. В тушении пожара участвуют силы и средства 159 единиц техники, 5 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 1332 человека личного состава.

Утром из Алматы в Костанайскую область вылетели два вертолета МЧС с водосливными устройствами. На данный момент в готовности находятся три воздушных судна Минобороны РК в Нур-Султане с водосливными устройствами. Также в столице по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT».