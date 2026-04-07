Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP 2026 выпустят в Казахстане

Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP 2026 выпускаются в серии «Спорт». Дату начала продаж Национальный банк сообщит дополнительно.

Монеты изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM), обладающей официальной лицензией FIFA на выпуск коллекционных монет, посвященных чемпионату мира по футболу 2026 года. Этот турнир станет 23-м в истории и впервые пройдет одновременно в Канаде, США и Мексике, при этом число участников финальной стадии увеличено до 48 национальных сборных.

— На реверсе монеты изображены флаги стран-хозяев чемпионата, земной шар с континентами и Кубок мира FIFA, а по бокам — силуэты футболистов на фоне очертаний футбольного мяча, — отметили в Нацбанке.

Монеты выполнены из серебра 925 пробы с золочением и цветной печатью, массой 20 грамм, диаметром 37 мм, с качеством изготовления «proof». Номинал каждой монеты — 1 000 тенге, общий тираж — 2 000 штук, из которых 1 500 предназначены для внутреннего рынка, а 500 — для внешнего.

Монеты обязательны к приему по их номиналу на всей территории Казахстана — для платежей, зачисления на банковские счета, перевода, размена и обмена во всех банках страны. Выпуск осуществлен на Казахстанском монетном дворе.

