Коллекторов могут привлечь к ответственности за превышение полномочий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коллекторские агентства могут привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение своих полномочий. Такие поправки предусмотрены в презентованном Министерством юстиции проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Уголовном кодексе отсутствует специальная статья, предусматривающая ответственность работника коллекторского агентства за превышение своих полномочий, применение незаконных методов взыскания долгов, нарушение прав потребителей финансовых услуг и др. При этом статьи 214 и 223 Уголовного кодекса влекут ответственность коллекторов лишь за занятие коллекторской деятельностью без регистрации, а равно если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, а также за разглашение тайны коллекторской деятельности», - пояснила на заседании в Мажилисе вице-министр юстиции Алма Муканова.

В свою очередь, как отметила спикер, использование работником коллекторского агентства своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует оценивать как общественно опасные деяния.

В этой связи, проектом закона предлагается криминализировать действия работников коллекторских агентств за злоупотребление и превышение своих полномочий.

Как отметила Алма Муканова, данная мера позволит обеспечить защиту прав и интересов граждан, которые в силу юридической неграмотности могут оказаться под давлением и манипуляциями недобросовестных работников коллекторских агентств.