Коллективный намаз в мечетях Алматы не разрешен - Жандарбек Бекшин
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все еще запрещено совершать коллективный намаз в мечетях. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
9 июня Духовное управление мусульман Казахстана объявило о том, что будет дано разрешение на чтение коллективного намаза в мечетях страны.
«Однако в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией в городе Алматы не снимаются ограничения на совершение коллективного намаза в мечетях города. Допускаются только индивидуальные молитвы, обряды и торговля атрибутикой», - сообщил Жандарбек Бекшин.
Кроме того, допустимое количество посещающих религиозные объединения не должно превышать 30 человек (в одно время). Данные требования относятся ко всем религиозным объединениям.
«В свою очередь, просим жамағат с пониманием отнестись к введённым ограничениям и соблюдать все санитарные требования», - добавил Ж. Бекшин.
Отметим, религиозные объекты в городе возобновили свою деятельность с 30 мая.
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