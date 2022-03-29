НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил, почему всем категориям казахстанцев разрешили прививаться вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что изначально были многочисленные просьбы, по этому вопросу мы шли поэтапно. Во-первых, это была специальная группа лиц, которые имели для этого возможность (привиться). Это были многодетные матери и дети до 18 лет, круг людей, который выезжает за рубеж по зарубежным поездкам - мы разрешение давали. Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно кому 60 лет, затем за 50 лет. Сегодня мы все возможности посчитали», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Заместитель Премьер-Министра отметил, что более 10 миллионов людей в Казахстане полностью вакцинированы, что составляет фактически 80 процентов от подлежащего населения.

«Если от общего количества населения – это 52 процента. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. В связи с этим мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета», - пояснил Ералы Тугжанов.

Отвечая на вопросы журналистов вице-премьер проинформировал, что срок годности вакцины Pfizer продлится до августа.

Ранее Ералы Тугжанов пояснил меры по отмене масочного режима в Казахстане.