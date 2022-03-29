Коллективный иммунитет полностью сформирован в Казахстане - Ералы Тугжанов
«Вы знаете, что изначально были многочисленные просьбы, по этому вопросу мы шли поэтапно. Во-первых, это была специальная группа лиц, которые имели для этого возможность (привиться). Это были многодетные матери и дети до 18 лет, круг людей, который выезжает за рубеж по зарубежным поездкам - мы разрешение давали. Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно кому 60 лет, затем за 50 лет. Сегодня мы все возможности посчитали», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.
Заместитель Премьер-Министра отметил, что более 10 миллионов людей в Казахстане полностью вакцинированы, что составляет фактически 80 процентов от подлежащего населения.
«Если от общего количества населения – это 52 процента. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. В связи с этим мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета», - пояснил Ералы Тугжанов.
Отвечая на вопросы журналистов вице-премьер проинформировал, что срок годности вакцины Pfizer продлится до августа.
Ранее Ералы Тугжанов пояснил меры по отмене масочного режима в Казахстане.