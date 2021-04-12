Коллективных молитв в мечетях не будет: как пройдет ораза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В священный для мусульман месяц Рамазан в мечетях коллективные молитвы не будут проводиться из-за пандемии. На онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций Алматы выступил главный имам города Еркинбек Шокай. Он рассказал о духовной практике поста, дав рекомендации по его соблюдению в период коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный имам Алматы Еркинбек Шокай поздравил мусульман с наступающим священным месяцем Рамазан.

Имам сообщил о том, что в этом году священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Это решение было принято в результате согласования даты с муфтиями Центральной Азии и по результатам научных исследований.

«Первый таравих намаз состоится 12 апреля. В связи с усилением эпидемиологической обстановки в нашем городе в мечетях коллективные таравих намазы временно проводиться не будут», - сказал Еркинбек Шокай.

Ночь Предопределения в этом году приходится на ночь с 8-9 мая.

«Сеансы проповедей, вопросов и ответов в течение месяца Рамазан будут проводиться онлайн, слушать чтецов корана Алматы можно будет посредством страницы Азан.кз и в социальных сетях. На все возникшие вопросы, касающиеся поста и служений будут отвечать в колл-центре Центральной мечети по номерам 8 (727) 329 0966, 8 700 719 7622», - сказал имам.

Также Е.Шокай добавил, что в рамках кампаний «Подарки благословенного Рамадана» и «Корзины ифтара» желающие могут осуществить благотворительность и доставить продуктовые корзины в дома нуждающихся семей. Акция будет проводиться через волонтеров или сотрудников мечети.

В священный месяц будет организовано благотворительное мероприятие «Караван Рамадана».

«В месяц Рамазан пройдут онлайн-лекции на страницах мечетей города в социальных сетях под рубриками: «Учимся читать намаз», «Учимся читать Коран», «Добро пожаловать, Рамадан», «30 проповедей за 30 дней», «Минбар Главного имама» и интеллектуальные образовательные онлайн-конкурсы, такие как «О, Всевышний, приумножь мои знания» среди джамаата мечети», - рассказал о календаре мероприятий имам.

Е.Шокай сообщил, что Отдел шариата и фетв утвердил размер фитр-садака. В этом году он составит 420 тенге, что соответствует средней цене 2 килограммов муки по стране. Кроме того, для желающих выплатить фитр- садака в виде изюма - 3 580 тенге и в виде фиников - 7 300 тенге. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые, которые не смогут держать пост могут оплатить фидия в размере - 2 500 тенге. Фитр-садака можно выплатить не только в мечетях, но и через приложение.

На протяжении всего месяца Рамадан верующие смогут посмотреть духовные проповеди квалифицированных имамов мечетей Алматы ежедневно, во время ифтара, на телеканале «Алматы».

Ранее специалисты ответили, можно ли переболевшим коронавирусом держать ораза, нарушит ли ПЦР-тестирование пост, можно ли вакцинироваться во время оразы.