Коллективные вечеринки, банкеты запрещены - главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 25 мая возобновят работы кафе и объекты общественного питания. Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин озвучил требования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное требование сохраняется - никаких банкетов. Коллективные вечеринки, банкеты запрещены. Мы разрешили работу объектам общественного питания до 23:00 часов. Самое главное - между столами дистанция должна быть не менее двух метров. За столом допускается только четыре клиента за исключением членов одной семьи», - сказал он.

Жандарбек Бекшин также назвал требования к обслужившему персоналу.

«Должны быть маски и перчатки. После каждого клиента должна проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств. Конечно, при входе в гардеробах должна сохраняться социальная дистанция. К работе не допускаются лица, у которых имеются симптомы респираторных заболеваний, повышенная температура. Все это должно отсиживаться администрацией, должностным лицом. Если это столовая, то мы отменили принцип самообслуживания. Готовые блюда будут разноситься самим персоналом», - добавил он.



