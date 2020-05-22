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Коллективные вечеринки, банкеты запрещены - главный санврач Алматы

22 Мая 2020 17:47
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Коллективные вечеринки, банкеты запрещены - главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 25 мая возобновят работы кафе и объекты общественного питания. Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин озвучил требования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное требование сохраняется - никаких банкетов. Коллективные вечеринки, банкеты запрещены. Мы разрешили работу объектам общественного питания до 23:00 часов. Самое главное - между столами дистанция должна быть не менее двух метров. За столом допускается только четыре клиента за исключением членов одной семьи», - сказал он.

Жандарбек Бекшин также назвал требования к обслужившему персоналу.

«Должны быть маски и перчатки. После каждого клиента должна проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств. Конечно, при входе в гардеробах должна сохраняться социальная дистанция. К работе не допускаются лица, у которых имеются симптомы респираторных заболеваний, повышенная температура. Все это должно отсиживаться администрацией, должностным лицом. Если это столовая, то мы отменили принцип самообслуживания. Готовые блюда будут разноситься самим персоналом», - добавил он.



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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Безопасность, Общество, Коронавирус в РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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