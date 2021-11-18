Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, можно ли в городе проводить банкеты и корпоративы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости, речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение…», - заявил Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в РСК.

Он отметил, что коллективные мероприятия, независимо от того, находится ли город в «красной», «желтой» или «зеленой» зоне, запрещены.

«На сегодня сохраняется заболеваемость. Даже в «зеленой» зоне заболеваемость в пределах 120-130 случаев в сутки. Поэтому резервуар заболеваемости сохраняется. Если мы будем проводить коллективные мероприятия, то мы быстро вернемся не только в «желтую», но и в «красную» зону. Наша задача на сегодня сохранить (эпидситуацию – прим. авт.) ограничительными мерами», - сказал Ж. Бекшин.

Он напомнил, что с 22 ноября в городе вступает в силу ограничения «зеленой» зоны. Увеличится время работы общепитов: для участников «Ashyq» до 3 часов ночи, для лидереров «Ashyq» - до 5 часов утра.

«Это достаточно серьезные послабления, которые они имели до карантина», - добавил Ж. Бекшин.

Главный санврач также обратился к предпринимателям, родителям.

«Сейчас нам не время ходить по корпоративам, по массовым мероприятиям, тем более в закрытых помещениях», - заявил он.