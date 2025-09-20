РУ
    13:11, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане

    Сегодня коллектив Телерадиокомплекса Президента Казахстана принял активное участие в общегородском субботнике в Астане, чтобы благоустроить территорию и поддержать чистоту города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Редакторы, журналисты, операторы и технические специалисты очистили участок площадью около 2 гектаров вблизи канала Нура-Есиль от проспекта Улы Дала.

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В уборке приняли участие 150 человек.

    субботник
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Сотрудники убрали мусор, листву и сухие ветки, демонстрируя личный пример экологической ответственности и заботы о городской среде.

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Мероприятие проходит в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан.

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Астана — образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day).

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Сегодня масштабный субботник охватывает всю столицу. В нем участвуют жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители малого и среднего бизнеса, волонтеры, депутаты маслихата, НПО, деятели культуры и спорта, а также объединения ОСИ и другие организации.

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В столице проводится санитарная очистка улиц, тротуаров, дворов, общественных пространств, ликвидация несанкционированных свалок и уборка прилегающих к торговым объектам территорий.

    Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Коллектив ТРК Президента участвует в субботниках на постоянной основе. В августе этого года сотрудники очистили территорию в линейном парке в Астане, а в апреле навели порядок вдоль канала Нура-Есиль.

    Теги:
    Таза Қазақстан ТРК Президента Субботник Астана Экология Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
