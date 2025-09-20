Коллектив ТРК Президента очистил территорию вблизи канала Нура-Есиль в Астане

Редакторы, журналисты, операторы и технические специалисты очистили участок площадью около 2 гектаров вблизи канала Нура-Есиль от проспекта Улы Дала.

В уборке приняли участие 150 человек.

Сотрудники убрали мусор, листву и сухие ветки, демонстрируя личный пример экологической ответственности и заботы о городской среде.

Мероприятие проходит в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан.

Астана — образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day).

Сегодня масштабный субботник охватывает всю столицу. В нем участвуют жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители малого и среднего бизнеса, волонтеры, депутаты маслихата, НПО, деятели культуры и спорта, а также объединения ОСИ и другие организации.

В столице проводится санитарная очистка улиц, тротуаров, дворов, общественных пространств, ликвидация несанкционированных свалок и уборка прилегающих к торговым объектам территорий.

Коллектив ТРК Президента участвует в субботниках на постоянной основе. В августе этого года сотрудники очистили территорию в линейном парке в Астане, а в апреле навели порядок вдоль канала Нура-Есиль.