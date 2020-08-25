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Коллекционные монеты в честь 25-летия Конституции выпускает Нацбанк РК

25 Августа 2020, 09:23
Коллекционные монеты в честь 25-летия Конституции выпускает Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA 25 JYL» из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 25-летию Конституции Республики Казахстан.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. В нижней части монеты из нейзильбера - надпись «100 TEŃGE», на монете из мельхиора – надпись «200 TEŃGE». По окружности надпись «QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) монет стилизованное изображение раскрытой книги, символизирующей основной закон страны – Конституцию Республики Казахстан и государственный герб Республики Казахстан. В верхней части надпись «•2020•», обозначающая год чеканки. В нижней части – национальный орнамент. По окружности надписи «QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA» и «25 JYL».

Монеты качеством «proof-like» изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 200 тенге, тиражом 3 000 штук. На монетах применена технология золочения.

Монеты качеством «uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 50 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из сплава мельхиор выпускаются в сувенирной упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


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