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    Колледжам Казахстана упростили развитие учебного производства

    Государственным колледжам Казахстана упростили условия для развития учебно-производственной деятельности, передает Kazinform.

    кондитер
    Фото: акимат Rызылординской области

    Как сообщили в Министерстве просвещения, ранее колледжи могли реализовывать продукцию, изготовленную в рамках учебно-производственного процесса. Однако при расширении или изменении видов деятельности государственным учебным заведениям требовалось получать согласование уполномоченного органа в сфере защиты конкуренции.

    После внесения изменений в Предпринимательский кодекс этот административный барьер устранен.

    В министерстве считают, что нововведения позволят колледжам эффективнее использовать потенциал учебно-производственных мастерских, выполнять реальные заказы и развивать собственные производственные направления.

    Благодаря этому студенты смогут получать практический опыт, участвуя в изготовлении хлебобулочных и текстильных изделий, мебели и другой продукции по своим специальностям.

    Доходы от такой деятельности будут направляться на обновление оборудования, модернизацию учебно-производственных мастерских и укрепление материально-технической базы колледжей.

    По данным Министерства просвещения, сегодня на базе 37 колледжей страны работают 66 малых предприятий. Кроме того, совместно с территориальными департаментами Агентства по защите и развитию конкуренции рассматривается возможность запуска новых видов деятельности по 38 направлениям еще для 51 колледжа.

    В ведомстве отметили, что принятые изменения направлены на повышение качества практической подготовки студентов и подготовку специалистов с реальным производственным опытом.

    Как сообщалось ранее, колледжам Казахстана разрешили сдавать в аренду свои спортивные объекты.

    Колледжи Минпросвещения РК Производство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор