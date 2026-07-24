Колледжам Казахстана разрешили сдавать в аренду свои спортивные объекты

Государственные колледжи Казахстана получили право предоставлять в аренду физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты в свободное от учебного процесса время. Соответствующие изменения внесены в Закон «Об образовании», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для общеобразовательных школ. Теперь спортивные залы, бассейны, стадионы и другие спортивные объекты колледжей смогут использоваться жителями населенных пунктов после завершения учебных занятий.

Доходы от аренды колледжи смогут направлять на содержание и ремонт спортивных сооружений, приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования, а также развитие материально-технической базы.

Как отмечается, принятые изменения обеспечат более эффективное использование спортивной инфраструктуры государственных колледжей, будут способствовать развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни и повышению доступности условий для занятий физической культурой для жителей страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане два колледжа будут обучать гидрологов и гидротехников.