    18:50, 29 Август 2025 | GMT +5

    Колледж в Мангистау готовит специалистов рабочих профессий

    Сегодня журналисты ознакомились с Мангистауским высшим политехническим колледжем имени Х. Узбекгалиева, передает Kazinform.

    Колледж в Мангистау готовит специалистов рабочих профессий
    Фото: Центр общественных коммуникаций

    Здесь имеются центры компетенций и мастерские, лаборатории мехатроники FESTO, электроники, 3D-прототипирования, инженерной графики CAD, робототехники, сетевого, системного администрирования, сварочных технологий.

    Колледж в Мангистау готовит специалистов рабочих профессий
    Фото: Центр общественных коммуникаций

    Колледж ежегодно выпускает около 150 рабочих специалистов по 25 профессиям.

    Студенты могут осваивать профкомпетенции по международным стандартам.

    Колледж в Мангистау готовит специалистов рабочих профессий
    Фото: Центр общественных коммуникаций

    — Наш колледж — первый в регионе, прошедший международную аккредитацию. На базе колледжа функционирует IT-Hub. В учебном процессе также используются методы BOPPS, CLIL, ИКТ, интерактивное обучение. Студенты проходят производственную практику на крупнейших предприятиях региона, — отметила директор колледжа Зарипа Шолтанова

    Колледж в Мангистау готовит специалистов рабочих профессий
    Фото: Центр общественных коммуникаций
    Теги:
    Колледжи Рабочие профессии Год рабочих профессий Техническое образование Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
