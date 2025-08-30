Колледж в Мангистау готовит специалистов рабочих профессий

Здесь имеются центры компетенций и мастерские, лаборатории мехатроники FESTO, электроники, 3D-прототипирования, инженерной графики CAD, робототехники, сетевого, системного администрирования, сварочных технологий.

Колледж ежегодно выпускает около 150 рабочих специалистов по 25 профессиям.

Студенты могут осваивать профкомпетенции по международным стандартам.

— Наш колледж — первый в регионе, прошедший международную аккредитацию. На базе колледжа функционирует IT-Hub. В учебном процессе также используются методы BOPPS, CLIL, ИКТ, интерактивное обучение. Студенты проходят производственную практику на крупнейших предприятиях региона, — отметила директор колледжа Зарипа Шолтанова