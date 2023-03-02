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Колледж искусств «заминировали» в Алматы

2 Марта 2023, 21:27
Колледж искусств «заминировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы «заминировали» колледж при Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, полиция проверила здание - взрывное устройство не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что экстренными оперативными службами города в рамках мер первичного реагирования на подобного рода сообщения была проведена эвакуация и проверка здания с привлечением саперного подразделения и других специалистов.

Взрывное устройство не обнаружено. Работа учебного заведения возобновлена в штатном режиме. В настоящее время оперативными службами ДП Алматы проводится комплекс мероприятий на установление личности анонима и его дальнейшего задержания.

Ранее в Алматы «заминировали» шесть зданий.


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