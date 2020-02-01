Колл-центр по вопросам регистрации автомобилей с иностранными номерами создан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы при административной полиции города создан колл-центр по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телефон «горячей линии» 8-747-080-01-56. Он у нас функционирует специально для коммуникации с населением, в том числе и по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Эта процедура находится на особом контроле Главы государства. Ранее МВД обнародовало пошаговый алгоритм временной регистрации автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года», - уточнил начальник Управления административной полиции полковник полиции Жандос Мураталиев.

Вместе с тем, в ДП отметили, что звонки на телефон колл-центра принимаются в будние дни с 09:00 до 19:00 часов. На все поступившие вопросы на заданную тематику будут предоставлены квалифицированные ответы.

«И еще одна важная информация. Сегодня во всех спецЦОНах города проводится прием граждан по вышеуказанному вопросу. Сотрудниками нашего подразделения организована праворазьяснительная работа. Сейчас я нахожусь в головном СпецЦОНе, расположенном в микрорайоне «Саялы» по адресу:ул. Аккайнар, д. 1. С 9 часов утра консультация дана порядка 50 гражданам», - резюмировал полковник Мураталиев.

Отметим, странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан.