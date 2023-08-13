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    15:51, 13 Август 2023 | GMT +6

    Количество жертв пожаров на Гавайях достигло 93 человек

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    Кадр из видео: bbc.com
    ГОНОЛУЛУ. КАЗИНФОРМ – Количество жертв беспрецедентных по масштабам пожаров на Мауи уже достигло 93 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Пожары, уничтожившие исторический город Лахайна, стали самыми смертоносными в США за последнее столетие.

    Губернатор Гавайев Джош Грин предупредил в субботу, что число жертв может «значительно возрасти», поскольку судебно-медицинская экспертиза продолжает устанавливать личности жертв. Сотни людей остаются пропавшими без вести.

    По словам Грина, пожары «определенно станут самым страшным стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивались Гавайи». «Сейчас наша цель — воссоединить людей и обеспечить их жильем и медицинским обслуживанием, а затем перейти к восстановлению», - добавил губернатор.

    Хотя в настоящий момент пожары в значительной степени взяты под контроль, усилия по их полному тушению продолжаются в некоторых частях острова, в том числе вокруг сгоревшей дотла Лахайны.

    Власти сосредоточили усилия на прочесывании того, что осталось от прибрежной зоны острова, с использованием специально обученных собак, способных обнаруживать тела под завалами.

    Пока что были охвачены только 3% района поиска, заявил начальник местной полиции Джон Пеллетье. По его словам, предстоит провести экспресс-анализ ДНК, чтобы идентифицировать всех жертв.

    В приюте Военного Мемориала постоянно обновляется список пропавших без вести, поскольку все больше людей сообщают об отсутствии близких, другие, наоборот, находятся. Единственный позитивный момент на фоне катастрофы в Мауи, как отмечают волонтеры, работающие в приюте, это то, что люди находят своих родных, семьи воссоединяются.

    Считается, что более 2 000 зданий были повреждены или разрушены с момента возникновения пожаров. Большинство из них были домами в Лахайне.

    По данным Тихоокеанского центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, который координирует усилия по оказанию помощи Гавайям из Вашингтона, стоимость восстановления Мауи оценивается в 5,5 млрд долларов.


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