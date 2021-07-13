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    18:42, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Количество желающих вакцинироваться от коронавируса увеличилось в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличилось количество желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в региональной службе коммуникаций у него спросили, активизировалась ли вакцинация трудовых коллективов после выхода постановления главного санврача страны об обязательной вакцинации.

    «Да, действительно мы отмечаем, что в прививочных пунктах увеличилось количество желающих вакцинироваться. И думаю, что это отчасти связано с постановлением», - ответил Нариман Табынбаев.

    Ранее Нариман Табынбаев сообщил , что в Алматы закончились вакцины от коронавируса «Hayat-Vax» и «CoronaVac», а также ответил, когда появится Pfizer.

    Кроме того, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин отметил , что дельта-вариант коронавируса обладает большей заразностью и вызывает тяжелые клинические проявления.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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