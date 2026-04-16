Жители Жамбылской области массово жалуются на низкое качество платных курсов

Согласно официальным данным за первый квартал текущего года, количество жалоб в сфере образования выросло в 2,3 раза. Если в начале 2025 года в департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 22 обращения, то в текущем периоде их число достигло 51.

Специалисты подчеркивают, что абсолютно все проблемные услуги предоставлялись исключительно дистанционно. Жители региона, стремясь получить новые навыки через интернет, зачастую оказываются жертвами агрессивного маркетинга при низком уровне самого обучения.

— Основные жалобы потребителей связаны с неудовлетворительным качеством преподавания и невыполнением обещаний, заявленных в программе курсов. Кроме того, серьезной проблемой стали массовые отказы организаторов онлайн-обучения в расторжении договоров и возврате денежных средств, когда клиент понимает, что услуга не соответствует ожиданиям, — пояснили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Чтобы предотвратить попадание в подобные ситуации эксперты рекомендуют перед оплатой любых онлайн-курсов тщательно изучать условия договора, особенно пункты, касающиеся порядка расторжения контракта и возврата средств.

