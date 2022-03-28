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Количество жалоб на действия судисполнителей растет в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Марта 2022, 11:18
Количество жалоб на действия судисполнителей растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте количества жалоб на действия судебных исполнителей рассказал министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается ежегодный рост количества производств на более чем 1 млн. документов. Соответственно растет нагрузка на судебных исполнителей. Исполнение судебных актов – пожалуй, самый проблемный из участков работы. Количество жалоб на действия судебных исполнителей не снижается, а растет, как и количество допускаемых ими нарушений», - сказал Канат Мусин на Правчасе в Мажилисе.

По его словам, это ярко показало введение административной юстиции.

«Половина исков – об оспаривании действий судебных исполнителей. В большинстве случаев суды признают их обоснованными. Безусловно, есть как субъективные, так и объективные причины такого положения. Абсолютное большинство судебных исполнителей честные и добросовестные сотрудники, исполняющие свой долг, не жалея здоровья, а иногда, к сожалению, и самой жизни. Их мы поддерживали и будем поддерживать. Вместе с тем, министерством проводится системная работа по обеспечению прав как должников, так и взыскателей», - подчеркнул министр.

Суды   Мажилис   Минюст  
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