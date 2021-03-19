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Количество «заминированных» школ увеличилось с 12 до 34 в Алматы

19 Марта 2021 12:27
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Количество «заминированных» школ увеличилось с 12 до 34 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество «заминированных» школ Алматы увеличилось до 34. Об этом сообщили в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее сообщалось, что неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы. Полиция устанавливает личность анонима.

«На данный час такие сообщения получили 34 общеобразовательных учебных заведения. На эту минуту проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено», - отметила официальный представитель департамента полиции лматы Салтанат Азирбек.

Ранее в пресс-службе департамента полиции сообщили, что об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать здания школ.

В настоящее время указанные здания проверяют саперы.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание», - отметили ранее в пресс-службе департамента полиции города.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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