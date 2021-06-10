Количество заболевших КВИ выросло за сутки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 10 июня зарегистрировано 26 611 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 691, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,3% до 0,2%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,6%, Ескельдинском - 0,3%, Жамбыльском - 0,3%, Каратальском - 0,3%, Талгарском - 0,4%, Сарканском - 0,5% районах и г. Талдыкорган - 0,3%.

За последние сутки зарегистрировано 64 случая КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 29 симптомных и 35 бессимптомных случаев. Из 64 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 21, 11 случаев среди школьников и 2 случая среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Балхашский-1, Енбекшиказахский-1, Жамбылский-5, Илийский-8, Карасайский-1, Каратальский-5, Коксуский-2, Сарканский-4, Уйгурский-1, Талгарский-15, г. Талдыкорган-20, г. Текели-1.

На 10 июня выписаны с выздоровлением - 25 550, за сутки из стационара выписано 36 пациентов, снято с домашней изоляции – 3 человека.

Вчера сообщалось , что за сутки было зарегистрировано 40 случаев КВИ.

Первым компонентом в области привито 246 072 человек, вторым 146 861. Среди вакцинированных - государственные служащие – 9797, медицинские работники – 20 469, педагоги – 32 328, СМИ – 109, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1462 и другой сферы деятельности – 147 611.