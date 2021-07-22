Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Алматы резко ухудшилась, количество заболевших коронавирусом в сутки увеличилось в четыре раза. Об этом сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась. Мы вышли на уровень заражения в сутки 1000 человек (для сравнения, пики первой и второй волны заражения составляли примерно по 500 и 700 заражений в сутки). То есть, всего за три недели июля заражение в сутки увеличилось в четыре раза. Это крайне неблагоприятный сценарий. При этом тренд заражения «дельтой» возрастающий. Пика новой волны мы ещё не достигли», - отметил замакима.

По его словам, акимат принимает необходимые меры по мобилизации системы здравоохранения.

«Вместе с тем, единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является только вакцинация. Темпы вакцинации жителей Алматы, а значит формирования коллективного иммунитета в городе, недостаточны для того, чтобы остановить новое массовое заражение», - добавил Ержан Бабакумаров.

Он призвал алматинцев вакцинироваться, повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Сейчас основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и улицах. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция - это условия выживания в период обострения эпидемии», - заявил замакима.

Напомним, по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров на фоне продолжающегося ухудшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе провел рабочее совещание Городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.