+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы

22 Июля 2021 15:28
Поделиться:
Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Алматы резко ухудшилась, количество заболевших коронавирусом в сутки увеличилось в четыре раза. Об этом сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева
Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области Более 30% жителей занимаются спортом в столице

«Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась. Мы вышли на уровень заражения в сутки 1000 человек (для сравнения, пики первой и второй волны заражения составляли примерно по 500 и 700 заражений в сутки). То есть, всего за три недели июля заражение в сутки увеличилось в четыре раза. Это крайне неблагоприятный сценарий. При этом тренд заражения «дельтой» возрастающий. Пика новой волны мы ещё не достигли», - отметил замакима.

По его словам, акимат принимает необходимые меры по мобилизации системы здравоохранения.

«Вместе с тем, единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является только вакцинация. Темпы вакцинации жителей Алматы, а значит формирования коллективного иммунитета в городе, недостаточны для того, чтобы остановить новое массовое заражение», - добавил Ержан Бабакумаров.

Он призвал алматинцев вакцинироваться, повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Сейчас основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и улицах. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция - это условия выживания в период обострения эпидемии», - заявил замакима.

Напомним, по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров на фоне продолжающегося ухудшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе провел рабочее совещание Городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева
Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина
Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
Более 30% жителей занимаются спортом в столице
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау
Свыше 1 700 объектов бизнеса работают по системе Ashyq в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив