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Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области

5 Августа 2021 11:27
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Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 320 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки зарегистрировано в Алматинской области. Количество заболевших с каждым днем увеличивается. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 5 августа в области зарегистрировано 33 659 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 22 342.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,7%, Балхашском - 1,2%, Ескелдинском - 1,4%, Илийском - 1,0%, Карасайском - 1,8%, Каратальском - 1,3%, Кербулакском- 1,4, Райымбекском -1,1%, Сарканском - 1,2% районах и городе Капшагай - 1,2%.

«На сегодня ситуация в области ухудшается. Для того, чтобы остановить распространение вируса, мы просим каждого из вас избегать излишних поездок и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с высокой температурой. Соблюдать меры личной гигиены: частое мытье рук мылом или протирка их антисептиком, использование защитной маски. Сохранять социальную дистанцию. Соблюдение вышеуказанных мер поможет сохранить Ваше здоровье и здоровье Ваших близких», - отметил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Ергали Сыдыманов

Сообщается, что первым компонентом на сегодня вакцинировано 566 973 человек, вторым – 416 692. Среди вакцинированных - государственные служащие – 11 930, медицинские работники – 23 397, педагоги – 38 292, СМИ – 199, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4394 и представители других сфер деятельности – 442 581 человек.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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