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    11:14, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Количество заболевших коронавирусом в Алматинской области продолжает расти

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области по состоянию на 19 апреля зарегистрировано 18 554 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Из них с симптомами – 10 390, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 868,1. Темп прироста коронавируса по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 2% до 1,4%. R число по коронавирусной инфекции по области составило 1,23, по республике – 1,15. Это четвертая позиция среди областей.


    За последние сутки зарегистрировано 251 случаев КВИ, темп прироста – 1,4%.

    186 симптомных (74,1%) случаев:

    65 бессимптомных (25,8%) случаев, из них: на 19 апреля выписаны с выздоровлением – 12 781, за сутки из стационара выписаны 32 пациентов, сняты с домашней изоляции – 51 человека.


    На 19 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 38 620 человек (38 218 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 473 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус-Аналитика Алматинская область Алматы
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