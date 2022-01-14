Количество заболевших коронавирусом резко выросло за сутки в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 257 случаев коронавирусной инфекции, днем ранее было выявлено 133 случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, за последние сутки зарегистрировано 257 случаев КВИ. В целом на 14 января в области выявлено 58 439 лабораторно подтвержденных случаев, из них с симптомами 43 814. Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель увеличился с 0,02% до 0,14%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском – 0,23%, Жамбылском – 0,15%, Карасайском – 0,39%, Кербулакском – 0,23%, Сарканском – 0,15%, Кегенском – 0,75% районах и в городе Капчагае – 0,54%. Из выявленных 257 случаев дети до 14 лет – 17 человек.

На сегодняшний день в регионе количество получивших первую дозу вакцины достигло 904 541 человек, что составляет 75%. Число прошедших полный курс – 845 003 граждан, или 70 % от подлежащего иммунизации взрослого населения.

В настоящее время, жители области могут выбрать прививку из четырех противовирусных препаратов, это Спутник V, «QazVac», «SinopharmVeroCell» и Pfizer (для кормящих матерей, беременных и подростков).

Стоит отметить, что жители Аксуского, Балхашского района и города Текели вакцинировались от короновирусной инфекции на 100%. В регионе работа по вакцинации проводится согласно алгоритму. Открыто 318 прививочных пунктов, из них 76 – передвижных медицинских комплексов.

Кроме того, в Алматинской области с 15 ноября 2021 года начата работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 380 250 доз вакцины Pfizer. На сегодняшний день количество вакцинированного населения составляет 49 813 человек, в том числе 39 178 подростков, 2935 беременных и 7700 женщин в период лактации. Напоминаем, вакцинация подростков проходит только с согласия родителей или законных представителей.

Также, с 22 ноября 2021 года в области начался курс ревакцинации. На сегодняшний день 67 311 человек получили третью дозу вакцины.