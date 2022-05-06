6 Мая 2022 17:26

Количество юридических вузов сокращают в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с этого года увеличился пороговый балл ЕНТ для поступления в вузы по юридическим направлениям, а количество учебных заведений сокращается. Об этом на выездном заседании комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель комитета Владимир Волков отметил, что в последние годы качество подготовки юристов часто подвергается критике.

«Современная система подготовки юристов характеризуется большим количеством учебных заведений. За последние пять лет выпущено более 82 тыс. юристов. Особенно беспокоит то, что некоторые из учебных заведений не настроены на качественную образовательную деятельность, обучение юристов, а выступают лишь способом получения денег», – заявил В. Волков

В ответ на это министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что Минобразования существенно сократило количество вузов, осуществляющих подготовку юристов.

«В 2019 году 71 вуз осуществлял подготовку, в настоящее время 59, и это еще не предел. Мы видим, что еще есть вузы, которые нуждаются в профилизации, часть вузов была закрыта, у части мы забрали лицензию через профилизацию. Это не только частные вузы, но и государственные», – заметил министр.

Кроме того, МОН принял важное решение – увеличить пороговый балл для поступления.

«Раньше на это направление можно было поступать с 50 баллами, а в этом году увеличили до 75 баллов. Я считаю, что это правильное решение. Мы до этого такие же баллы увеличивали по медицинскому и педагогическому направлениям. Средний балл по педагогике когда-то у нас был 50-55, а сейчас 100 баллов. То есть очень сильные выпускники поступают на педагогику», – заявил министр.

По его словам, на сегодня более 45 тыс. студентов обучаются по направлению «Право». Многие из них – на платной основе. Министр уточнил, что за три-четыре года госзаказ на получение высшего образования увеличился вдвое, но не на юридические направления. За последние пять лет на подготовку кадров по этому направлению выделено 1 356 грантов.

Глава МОН убежден, что юристов должны готовить те вузы, которые имеют соответствующий уровень подготовки и профессорско-преподавательский состав.

Согласно квалификационным требованиям вузы теперь должны иметь не менее трех образовательных программ по подготовке юристов, большая часть преподавателей и ученых должна иметь минимум пятилетний практический опыт. Вузам также необходимо проходить международную лицензию.

«В целом определенная работа по улучшению качества подготовки юридических кадров ведется. Мы эту работу дальше будем продолжать», – заключил глава МОН.

Ранее Асхат Аймагамбетов сообщил, что более 30 вузов и колледжей закроют в Казахстане. Также министр уточнил, что казахстанские подростки предпочитают становиться врачами и педагогами.