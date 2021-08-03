Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, количество вызовов скорой увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня количество вызовов скорой помощи увеличилось - примерно более 3700 вызовов в день. Из них 1-3-й категории срочности более 2700 вызовов, около 1000 - это вызовы четвертой категории сложности. Хочется отметить, что примерно 25-30% - это вызовы, связанные с КВИ и пневмониями. Рост вызовов скорой по сравнению с предыдущим месяцем произошел более чем в два раза», - сказала она.

В управлении общественного здоровья отметили, что за 2 августа зарегистрирован 1531 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 1388 случаев с симптомами и 143 - без симптомов. В инфекционных стационарах находятся 4 852 человека (241 ребенок). Задействовано 7 045 коек.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 10 045 пациентов, с симптомами – 9520 с легкой и средней степенью, без симптомов – 525.