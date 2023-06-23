Количество внутренних туристов в Казахстане увеличилось до 8,5 млн человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года количество внутренних туристов в Казахстане достигло 8,5 млн человек. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов в интервью телеканалу Jibek Joly, передает МИА «Казинформ».



По словам Асхата Оралова, итоги прошлого года в сфере внутреннего туризма превышают показатели пандемийного и допандемийного периода на 2 млн человек.

«По итогам национальной статистики и прошлого года, количество внутренних туристов достигло 8,6 млн человек. Это не может не радовать. Сейчас Министерство культуры и спорта определило 10 основных дестинаций по созданию необходимых условий для развития туризма. У нас в каждом регионе Казахстана, а именно в 3 мегаполисах и 17 областях есть свои уникальные места. Вы сами видели, что пандемия стала стимулом и импульсом развития внутреннего туризма. Наши жители начали ездить в другие регионы, как в соседние, так и дальние», - сказал Асхат Оралов.

Как отметил глава ведомства, приток российских туристов был всегда, но есть определенный рост.

«У нас всегда на рынке были российские туристы. Сейчас есть определенный рост. Это видно на приграничных территориях. Не можем сказать о Каспийском море Мангистауской области, где наблюдается резкий рост туристов из Ирана. По итогам визита Главы государства в Республику Иран был подписан безвизовый режим. Это большая новость. В марте этого года, в преддверии Наурыза, первые 300 туристов посетили Мангистаускую область, в частности город Актау», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что 301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты в Казахстане.