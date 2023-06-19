301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по развитию туристской инфраструктуры в Казахстане, сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране продолжается работа по развитию туристской инфраструктуры. К примеру, в прошлом году завершены 28 проектов стоимостью 27 млрд тенге. Среди них особо важными являются строительство инженерных коммуникаций в Балхашской курортной зоне, строительство автомобильной дороги до теплого пляжа города Актау», - сказал Асхат Оралов.

Кроме того, по словам министра, важным событием был запуск аэропортов Ушарал и Урджар, что значительно расширило возможности воздушных перевозок.

«В настоящее время реализуются 83 инфраструктурных проекта на 439,3 млрд тенге. Однако существует дополнительная потребность в финансировании 40 проектов на сумму 301 миллиарда тенге. Эти проекты уже имеют проектно-сметную документацию. Среди важных проектов – это строительство и реконструкция автодорог в Имантау-Шалкарской курортной зоне. Также значимыми проектами являются берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь, благоустройство набережной залива Бертыс в городе Балхаш, средний ремонт подъезда к озеру Жасыбай. Они способствуют повышению инвестиционной привлекательности и улучшению инфраструктуры в туристском направлении. В целях решения проблемы развития туристской инфраструктуры вне населенных пунктов и на территории национальных парков проводится работа по наделению акиматов соответствующей компетенцией», - отметил Асхат Оралов.