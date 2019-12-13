Количество внедривших цифровизацию предприятий надо довести до 200 – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил новую промышленную задачу перед Правительством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индустриализация придала импульс развитию агрохимии. Сегодня большинство казахстанских аграриев обеспечены отечественной продукцией. В других областях обрабатывающей промышленности также наблюдается эффективная динамика роста. Еще одним актуальным и важным направлением развития отечественной промышленности является развитие индустрии 4.0. На сегодня в данном направлении по всей стране реализуются пилотные проекты по оцифровке казахстанских промышленных предприятий – всего 7 модельных цифровых фабрик», - сказал Глава государства на торжественной церемонии вручения премии «Алтын сапа».

Президент озвучил задачу перед Правительством касательно увеличения количества внедривших цифровизацию предприятий.

«К 2025 году перед Правительством стоит задача довести количество крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200. Это конечно, сложная задача, но полагаю, что она Правительству и всем исполнительным органам будет по плечу. В результате должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню так называемого «умного» производства, то есть полной автоматизации и роботизации», - заключил К. Токаев.