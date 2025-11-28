Количество выделяемых квот на ЭКО выросло в восемь раз в Кызылординской области

С 2015 года количество выделяемых квот выросло в 8 раз. Например, десять лет назад области выделяли всего 34 квоты, а в прошлом году этот показатель достиг 270.

— За прошлый год все 270 квот были полностью освоены. Из них 65,9% завершились беременностью, 38,2% — выкидышами. К сожалению, у 85 женщин (это 31,5% от общего числа) ЭКО не дало результата. С помощью экстракорпорального оплодотворения родилось 92 ребёнка. В трёх семьях появились двойни. Ещё 51 женщина сейчас беременна, — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Мая Мырзанова.

В регионе насчитывается около 175 тысяч женщин репродуктивного возраста. Более 6300 семей сталкиваются с проблемой бесплодия, причём доля женщин среди них составляет 60,4%. На сегодня 455 семей стоят в очереди на получение квоты.

— Все заявления рассматриваются региональной комиссией и направляются согласно действующим приказам. Управление осуществляет мониторинг ЭКО-циклов, приём документов пациентов и их передачу комиссии. Решение о выделении квот на лечение и направлении на ЭКО принимает специальная комиссия, — добавила Мырзанова.

Напомним, что около 45 тысяч детей появились на свет с помощью ЭКО за 30 лет в Казахстане.