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Количество вакцинированных Pfizer растет в Алматы

2 Декабря 2021 14:30
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Количество вакцинированных Pfizer растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 14 568 человек получили вакцину Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 14 568 человек, в том числе беременные - 880, кормящие - 3036, дети и подростки - 10 652», - проинформировали в управлении общественного здоровья.

В целом за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 894 человека, вторым компонентом – 677 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 1 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 038 449 человек, вторым компонентом - 971 369 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 304 человека.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействована 201 прививочная бригада из 756 человек.

За 1 декабря зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 58 случаев с симптомами и два без симптомов. Выписано всего – 19, поступило – 23. Итого в инфекционных стационарах (1434 коек) физически находится 362 человека (23 ребенка). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 40. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 14, High flow занято – 4 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 718 пациентов, с симптомами – 687, с легкой и средней степенью, без симптомов – 31.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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