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Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19

14 Января 2023, 14:39
Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Среднесуточное число прибывающих в материковый Китай увеличилось на 54,7% и составляет 250 тысяч человек после вступления в силу 8 января 2023 года обновленных протоколов для въезжающих в страну пассажиров. Об этом в ходе брифинга заявил начальник отдела пограничного контроля и управления Государственного управления по делам миграции КНР Лю Хайтао, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с 8 по 12 января 2023 года миграционная служба КНР ежедневно обрабатывала документы по 490 тысячам въездам и выездам, что на 48,9% больше, чем до объявления властями Китая заявления об исключении COVID-19 из списка инфекционных заболеваний категории «А».

«Среднесуточное число прибывающих в Китай составляет 250 тысяч человек с ростом на 54,7%, а среднесуточное число выезжающих из страны – 240 тысяч человек с ростом на 43,3%», - отметил он.

Самый большой поток авиапассажиров отмечен в международном аэропорту «Пудун» (г.Шанхай, Восточный Китай), около 11 тысяч пассажиров в день. А самым загруженным наземным пограничным переходом стал «Футянь» (г.Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Южный Китай), являющийся «воротами» в Гонконг.

По данным ведомства, с 8 января 2023 года более 1,35 млн жителей материкового Китая подали заявки на получение въездных/выездных документов с ростом на 129,4%, чем до корректировки миграционной политики.

Глава консульской службы МИД КНР У Си вновь напомнила, что с 8 января 2023 года вступили в силу новые меры по трансграничным поездкам, ослаблены пограничные ограничения, отменены лимиты на количество международных рейсов и централизованный карантин по прибытии в Китай.

В конце декабря 2022 года власти КНР объявили об упрощении правил для прибывающих в Китай, а также отмены основных ограничений, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19.


Фото: AP

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