20 Сентября 2022, 18:16

Количество укусов клещей в Кызылординской области выросло в четыре раза

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Количество случаев укусов клещей в Кызылординской области по сравнению с прошлым годом увеличилось в четыре раза. Так, в 2021 году зарегистрировано 238 случаев, в 2022-ом – 964, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Кызылординская область расположена в природном очаге конго-крымской геморрагической лихорадки, на территории региона обитает 16 видов иксодовых клещей, переносящих возбудителя данной инфекции.

Количество случаев укусов клещей по сравнению с прошлым годом увеличилось в четыре раза. Так, в 2021 году зарегистрировано 238 случаев, в 2022-ом – 964. Кроме того, в прошлом году в число неблагополучных регионов по области вошли 113 населенных пунктов, сейчас к этой цифре добавились еще три.

С целью выявления новых микроочагов конго-крымской геморрагической лихорадки с начала года собрано 41 тыс. 473 клещей, из них 5 тыс. 525 – из населенных пунктов, 17 тыс. 563 – от животных, 17 тыс. 787 – природные, 598 – из очагов заболевания. Всего исследовано 4 тыс. 740 проб, зафиксировано 132 положительных результата. Подавляющее большинство соответствует типам Dermacentor daghestanicus и Hyalomma asiaticum.

В связи с началом эпидсезона активно проводятся профилактические мероприятия против особо опасных инфекционных заболеваний. Первый тур дезинфекционных работ проводился весной. Санитарно-защитные зоны, помещения, буферные зоны в неблагополучных населенных пунктах полностью обеззаражены от клещей. Эффективность обработки составила 98 %.

Осенний период начался 19 августа и продлится до 25 октября. Для повышения эффективности работы специалисты призывают животноводов, проводить механизированную уборку во всех скотных дворах и постоянно поддерживать чистоту.

С начала года за медицинской помощью обратилось 964 человека. Зарегистрировано 43 подозрительных случая конго-крымской геморрагической лихорадки, из них 15 подтверждены лабораторно. Большая часть – лица старше 30 лет. Зарегистрировано четыре летальных исхода. 264 человека, контактировавших с больными, были взяты под медицинское наблюдение, проведена дезинфекция в очагах заболеваний.

Специалисты напоминают, хоть активность клещей возрастает в весенне-летне-осенний период, их фенологическое развитие продолжается в течение всего года внутри теплых скотных дворов. Поэтому меры предосторожности нельзя ослаблять. При животноводстве, в сельском хозяйстве необходимо работать в специальной рабочей одежде и перчатках. В случае укуса или контакта клеща и при обнаружении признаков заболевания, нужно обратиться за неотложной медицинской помощью.

Фото: undiscoveredworlds.co