27 Августа 2022 10:20

Количество уголовных правонарушений в РК в семейно-бытовой сфере уменьшается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июль текущего года в стране зарегистрировали 520 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере — на 8,5% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 568 уголовных правонарушений в секторе, минус 5,5% за год. В предыдущие 2018–2020 годы наблюдался заметный рост количества подобных правонарушений.

98,1% зарегистрированных случаев относилось к уголовным правонарушениям против личности - 510 правонарушений, минус 9,1% за год. Здесь большинство правонарушений пришлось на умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также на убийства - 214, 167 и 70 случаев соответственно.

Также «популярны» правонарушения против собственности (шесть случаев) и уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний (два случая).

В разрезе регионов больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области: 66 случаев — на 33,3% меньше, чем годом ранее. В тройку антилидеров также попали Алматинская (60 случаев, минус 15,5% за год) и Павлодарская (53 случая, плюс 3,9%) области.

Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Атырауской области - всего семь, против одного случая годом ранее. В трех новообразованных областях правонарушения в секторе еще не фиксировались.

Отмечается, что основная проблема в ситуации с правонарушениями в семейно-бытовой сфере заключается в том, что большинство случаев относят к административным, а не к уголовным правонарушениям. Таким образом, несмотря на вроде бы позитивную динамику в сфере уголовных правонарушений, реальная ситуация с семейным насилием в РК плачевна.

К примеру, за семь месяцев текущего года в Кызылординской области зафиксировали всего 13 уголовных правонарушений в секторе, против лишь девять годом ранее.

Тем временем только непосредственно в Кызылорде, где, по сообщению «Хабар24», резко участились случаи домашнего насилия, за прошлый год на пульт «102» поступило больше тысячи звонков. Почти столько же звонков полицейские приняли всего за семь месяцев текущего года. Численность домашних тиранов растет: если за весь прошлый год на учет взяли 925 человек, то с начала текущего — уже 852. Понятно, что 13 уголовных правонарушений вообще никак не отражают реальную картину семейного насилия в регионе, и такая же трагичная ситуация наблюдается по всей стране, отмечает Ranking.kz.