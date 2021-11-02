Количество туристов, посещающих Туркестанскую область, увеличилось в 5,6 раза

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года Туркестан посетило более 1,1 млн человек. Приток гостей увеличился в 5,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020 г. 205,2 тыс. человек).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметили в пресс-службе, за счет поддержки государства и системной работы местного акимата повышается туристический потенциал Туркестанской области. Для эффективного обслуживания туристов в историческом центре города функционирует «Сапар орталығы» (туристический центр). Информационная служба по туризму также работает для улучшения качества оказания туристских услуг, повышения информационной доступности Туркестанской области, своевременного осуществления информационного сопровождения отрасли туризма региона.

Центр обслуживает жителей и гостей региона в нескольких направлениях (историко-культурный, лечебно-оздоровительный, природный) по принципу «одного окна». В областном центре открылись и начали свою деятельность несколько современных гостиниц. Излюбленным местом туристов стал комплекс «Керуен сарай».

Туристические объекты города Туркестана были включены в крупнейшую в мире платформу для путешественников Тripadviser.com. Подготовлено 50 специалистов гидов-экскурсоводов. В целях повышения туристического потенциала на территории области было организовано 4 информационных тура для представителей СМИ Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, 131 внутренних и зарубежных туроператоров.

Территория музея-заповедника «Азрет Султан» была благоустроена и стала более привлекательной для посетителей. Парк «Первого Президента» стал одним из излюбленных мест для жителей и гостей города.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов международного уровня в сфере туризма и улучшения качества сервисного обслуживания в городе Туркестане открыт Международный университет туризма и гостеприимства.

«Вместе с тем, в целях грамотной организации пляжного отдыха на территории города Туркестан возводят туристско-рекреационный комплекс, гребную базу и искусственное озеро. Объекты будут сданы в эксплуатацию в следующем году. В целях развития горнолыжного туризма в Толебийском районе будет построен туристско-рекреационный центр «Каскасу». На сегодняшний день ведется строительство инженерной инфраструктуры. Успешная реализация данных проектов расширит туристические возможности региона, также появятся дополнительные рабочие места», - сообщили в пресс-службе.

На территории области расположено более 1600 исторических и культурных памятников. Сфера туризма региона будет развиваться по трем направлениям: «историко-познавательный» (города Туркестан, Кентау и Байдибекский, Ордабасинский, Отрарский районы); «лечебно-оздоровительный» (на территории курорта «Сарыагаш») и «экологический» (Казыгуртский, Толебийский, Тюлькубасский районы).

В результате принимаемых мер ожидается, что количество туристов, посещающих регион, увеличится до 2,5 млн человек.

«Все вышеуказанные меры направлены на сохранение, развитие и популяризацию историко-культурного наследия региона в стране и за ее пределами, создание комфортных условий для пребывания туристов, что повысит туристическую привлекательность Туркестана», - добавили в пресс-службе акима.





Пресс-служба акима Туркестанской области