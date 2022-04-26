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    20:56, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Количество трехсменных школ сократят в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В пригородных поселках Атырау планируется построить четыре новых школы. Это позволит разгрузить несколько учебных заведений и с трехсменки перевести их на двухсменную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Строительство новых образовательных центров каждый на 600 мест начнется в пригородных селах Таскала-2, Еркинкала-2, Коктем-2 и Бирлик-2.

    «В настоящее время из-за нехватки мест во многих школах региона образовательный процесс идет в три смены. После завершения строительства новых учебных заведений в школах № 39, 32 и имени Амандосова занятия будут вестись в две смены. В этом году завершится строительство двух школ в селах Жанаталап и Балауса», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Образование Строительство
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