РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:33, 21 Май 2025 | GMT +5

    Количество трехсменных школ в Казахстане сократилось на 100 за три года

    Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций отметил, что за последние годы ситуация начала меняться к лучшему. В качестве примера он привел школу в городе Косшы, передает корреспондент Kazinform.

    вековая костанайская школа
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    По его словам, три-четыре года назад школа на 2000 мест в городе Косшы принимала больше 5000 человек. Новые школы сократили дефицит мест в два раза.

    — Если ранее в одном классе до 40 учеников доходило, а сейчас благодаря вводу школ обстановка нормализуется, в школах появляются 20-25-местные классы, — сказал Гани Бейсембаев.

    Гани Бейсембаев сообщил, что в результате реализации национального проекта за три года удалось снизить количество трехсменных школ.

    — За последние три года данный проект помог снизить на 100 школ трехсменных и 32 аварийные школы, и когда завершится полностью строительство, мы ожидаем, что в стране полностью решится вопрос трехсменных школ, — подчеркнул он.

    Ранее министр сообщил, что с начала проекта в Казахстане уже построено 105 современных школ. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 112 учебных заведений. В целом за два года в рамках проекта будет введено 217 школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест.

    Мы сообщали, что в Минпросвещения предложили новое название для комфортных школ. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Гани Бейсембаев школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают