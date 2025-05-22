Количество трехсменных школ в Казахстане сократилось на 100 за три года

По его словам, три-четыре года назад школа на 2000 мест в городе Косшы принимала больше 5000 человек. Новые школы сократили дефицит мест в два раза.

— Если ранее в одном классе до 40 учеников доходило, а сейчас благодаря вводу школ обстановка нормализуется, в школах появляются 20-25-местные классы, — сказал Гани Бейсембаев.

Гани Бейсембаев сообщил, что в результате реализации национального проекта за три года удалось снизить количество трехсменных школ.

— За последние три года данный проект помог снизить на 100 школ трехсменных и 32 аварийные школы, и когда завершится полностью строительство, мы ожидаем, что в стране полностью решится вопрос трехсменных школ, — подчеркнул он.

Ранее министр сообщил, что с начала проекта в Казахстане уже построено 105 современных школ. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 112 учебных заведений. В целом за два года в рамках проекта будет введено 217 школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест.

Мы сообщали, что в Минпросвещения предложили новое название для комфортных школ.