Количество теплиц растет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области благодаря реализации проекта «Ауыл аманаты» в селах растет количество теплиц. С проектами теплиц ознакомился аким области Ералы Тугжанов в ходе поездки в Алгинский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В селе Ушкудык Е.Тугжанов региона осмотрел одну из нескольких десятков теплиц, возводимых на территории области в рамках проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты».
В рамках проекта Нурзада Жапарова получила льготный займ на сумму 7,5 млн тенге на строительство теплицы площадью 160 квадратных метров. Основные работы по строительству теплицы завершены, осталось провести систему капельного орошения. Уже в августе начнется посев огурцов. Теплица оснащена системой отопления и первый урожай здесь планируют получить в ноябре.
Аким области поддержал проект теплицы и отметил его значимость для села.
«Это одна из основных целей проекта - круглогодичное продовольственное обеспечение населения продуктами питания собственного производства. Такие теплицы позволят снять с повестки дня вопрос хранения овощей, что положительно скажется на стоимости овощей в межсезонье», - сказал аким области.
Всего в Ушкудыкском сельском округе жители уже реализуются 20 проектов «Ауыл аманаты», в том числе 4 теплицы.
Затем аким области посетил ряд крестьянских хозяйств сельского округа.
Руководитель КХ «Энергия» Ерлан Муханов ожидает хорошего урожая. «Если погода будет благоприятная, то не менее 20-25 центнеров зерновых с гектара соберем, при неудачном раскладе - 10-15 центнеров с гектара, что также будет неплохим результатом», - сказал Ерлан Муханов.