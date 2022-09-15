Количество связанных с пожарами административных правонарушений выросло на 19%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–август текущего года в стране зарегистрировали 41 уголовное правонарушение, связанное с нарушением требований пожарной безопасности, — на 32,8% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений зарегистрировали в столице: 6 против 16 годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (5 случаев) и Северо-Казахстанская (4 случая) области.

Административных правонарушений, связанных с пожарами, в целом по стране по итогам первого полугодия текущего года зарегистрировали 15,2 тыс. — сразу на 19% больше, чем годом ранее.

Численность лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения, связанные с пожарами, выросла сразу на 18,8% за год, до 15,1 тыс. человек за первое полугодие.

В том числе за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности привлекли 13,5 тыс. человек, за нарушение правил пожарной безопасности на транспорте — 706 человек, за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов — 371 человек.

Еще 236 человек были привлечены к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах. В текущем году лесные и степные пожары охватили многие регионы страны, в том числе Костанайскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Абайскую, Жетысускую области и т. д. В МЧС РК напомнили, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, за повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем водоснабжения и нарушение правил их эксплуатации привлекли 207 человек, за нарушение законодательства РК при проведении аудита в области пожарной безопасности — 9 человек.