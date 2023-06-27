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Количество субъектов предпринимательства растет с каждым годом в Туркестанской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 13:12
Количество субъектов предпринимательства растет с каждым годом в Туркестанской области Фото: СЦК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию страны дал поручения Правительству и исполнительным органам по увеличению отечественного производства, повышению реальных доходов граждан, диверсификации экономики, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, дальнейшему развитию инфраструктуры. В Туркестанской области идет интенсивная работа в этом направлении», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

По его словам, в области сложился благоприятный деловой климат.

Количество субъектов предпринимательства растет с каждым годом. За пять лет их число достигло 184 тысяч. Выпуск продукции увеличился в 11 раз и достиг 1 трлн тенге (в 2018 г. - 130,9 млрд). В рамках национального проекта «Развитие предпринимательства» в прошлом году субъектам бизнеса было выделено льготных кредитов на 46 млрд тенге. Гражданам, желающим начать свое дело, через Центр обслуживания предпринимателей «Туркестан» в прошлом году было бесплатно оказано 22 336 услуг», - добавил аким.


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