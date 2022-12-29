Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Количество субъектов МСБ увеличилось на 30% в Алматы

29 Декабря 2022, 17:25
Количество субъектов МСБ увеличилось на 30% в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в мегаполисе насчитывается 343 тысячи субъектов, из которых действует только 277 тысяч. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Бюро национальной статистики, по количеству зарегистрированных субъектов МСП лидирует Алматы. В мегаполисе насчитывается 343 тысяч субъектов, из которых действует только 277 тысяч. По сравнению с прошлым годом, увеличение составляет 30%», - сообщил Айтуар Кошмамбетов.

Он отметил, что в целом 2022 год был непростым для отечественного бизнеса, особенно для алматинских предпринимателей. Влияние январских событий на них сохраняется до сих пор.

«После нормализации ситуации мы открыли горячую линию и начали собирать информацию о том, как и в каком объеме пострадал бизнес. Поступило более 2000 звонков. По Алматы выявлено порядка 2 тысяч пострадавших субъектов бизнеса. Общая сумма ущерба составила по их подсчетам более 94,8 млрд тенге», - заявил А.Кошмамбетов.

В этом году по инициативе НПП «Атамекен» Глава государства поддержал инициативу о возмещении ущерба от погромов и мародерства для малого и среднего бизнеса, и по итогам был разработан механизм, в котором учтены предложения бизнес-сообщества.

За уходящий год проведено 40 заседаний Комиссии по возмещению ущерба, все поступившие заявки на портал «InfoKazakhstan» рассмотрены. Поддержано 1 640 заявок на 16 млрд тенге. Всего, по оценочным данным, в январских событиях пострадало 67 субъектов крупного бизнеса, из которых на Алматы приходится 62 компании.


Новости по теме
Утверждены предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль
Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился в ноябре - Нацбанк РК
Пересмотреть стоимость школьного питания просят предприниматели в СКО
Теги:
Читайте также
Утверждены предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль
Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился в ноябре - Нацбанк РК
Пересмотреть стоимость школьного питания просят предприниматели в СКО
Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни
Қаңтар: пожарные спасли мегаполис от большого огня
Сенат принял закон о банкротстве физлиц
Каким был 2022 год для казахстанской экономики
Лучших налогоплательщиков наградили в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года
4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
5 Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК

Лента новостей