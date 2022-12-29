Количество субъектов МСБ увеличилось на 30% в Алматы

29 Декабря 2022, 17:25

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в мегаполисе насчитывается 343 тысячи субъектов, из которых действует только 277 тысяч. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Бюро национальной статистики, по количеству зарегистрированных субъектов МСП лидирует Алматы. В мегаполисе насчитывается 343 тысяч субъектов, из которых действует только 277 тысяч. По сравнению с прошлым годом, увеличение составляет 30%», - сообщил Айтуар Кошмамбетов.

Он отметил, что в целом 2022 год был непростым для отечественного бизнеса, особенно для алматинских предпринимателей. Влияние январских событий на них сохраняется до сих пор.

«После нормализации ситуации мы открыли горячую линию и начали собирать информацию о том, как и в каком объеме пострадал бизнес. Поступило более 2000 звонков. По Алматы выявлено порядка 2 тысяч пострадавших субъектов бизнеса. Общая сумма ущерба составила по их подсчетам более 94,8 млрд тенге», - заявил А.Кошмамбетов.

В этом году по инициативе НПП «Атамекен» Глава государства поддержал инициативу о возмещении ущерба от погромов и мародерства для малого и среднего бизнеса, и по итогам был разработан механизм, в котором учтены предложения бизнес-сообщества.

За уходящий год проведено 40 заседаний Комиссии по возмещению ущерба, все поступившие заявки на портал «InfoKazakhstan» рассмотрены. Поддержано 1 640 заявок на 16 млрд тенге. Всего, по оценочным данным, в январских событиях пострадало 67 субъектов крупного бизнеса, из которых на Алматы приходится 62 компании.