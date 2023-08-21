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    16:55, 21 Август 2023 | GMT +6

    Количество школ с инклюзивным образованием растет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге РСК сообщила, что в городе созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями в 182 школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество школ, реализующих инклюзивное образование в Алматы, растет с каждым годом. В настоящее время в городе созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями в 182 школах (85%). На начало 2023-2024 учебного года дополнительно планируется реализация инклюзивного образования еще в 16 школах (198 школ, что составляет 92% от общего количества школ)», - сообщила глава управления.

    По словам спикера, если в 2020-2021 учебном году инклюзивным образованием было охвачено 3672 ребенка, то в 2022-2023 учебном году - 4632 ребенка.

    «В 185 школах города функционируют кабинеты по поддержке детей с особыми образовательными потребностями, 8 из которых являются опорными школами районов - №82, 75, 116, 63, 87, 64, 174, 74 и оказывают методическую помощь педагогам, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями», - отметила она.

    Вместе с тем, на базе городского научно–методического центра новых технологий в образовании открыт инклюзивный ресурсный центр (ИРО). Также планируется проведение курсов повышения квалификации 600 педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование.

    «В настоящее время объявлен конкурс на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях, оказывающих специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья», - заявила спикер.


    Теги:
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