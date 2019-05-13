Количество сделок купли-продажи жилья выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет количество сделок купли-продажи жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

«Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2019 года в Казахстане составило 87 246. В апреле 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 28 189 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 47,3%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 19,7%», - отмечено в опубликованном сообщении.

По данным комитета, в целом количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане за апрель составило 28 189. При этом больше всего таких сделок было зарегистрировано в Алматы - 5 084, следом идет город Нур-Султан - 3 202, а меньше всего сделок за указанный период времени зарегистрировано в Кызылординской области - 615.