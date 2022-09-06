Количество разводов увеличилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За восемь месяцев этого года по Алматы зарегистрировано 2608 разводов, это намного больше по сравнению с прошлым годом - 1870 актов. Такие данные на брифинге региональной службы коммуникаций озвучила заместитель руководителя департамента юстиции города Зауреш Сатхожина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер также отметила, что жители мегаполиса стали чаще жениться и выходить замуж по сравнению с прошлым годом. К примеру, в этом году за восемь месяцев было заключено 19 367 браков, в 2021 году вступили в брак за этот же период 16 952 пары.

«За восемь месяцев текущего года по Алматы зарегистрировано 84 507 актов гражданского состояния. За 2022 год по сравнению с 2021 годом регистрация рождения (48 200 актов), смерти (12 326 актов) и брака (19 367 актов) значительно увеличилась», - сказала она.

Руководитель отдела регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Турксибского района Жанна Дюсембаева заявила, что основными причинами расторжения брака являются отсутствие детей, постоянной работы и жилья, склонность одного из супругов к употреблению алкоголя или наркотических средств, а также измена супругов и вмешательства родителей в семейную жизнь супругов.

По данным Жанны Дюсембаевой, заявление на развод подают не только молодые пары, но и люди преклонного возраста. При этом она отметила, что бывают случаи, когда разведенные спустя время повторно регистрирует свои отношения. Она добавила, что сотрудниками отделов РАГС проводится очень большая работа по сохранению семьи.

Фото: aldiaargentina.microjuris.com











