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    12:25, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Количество публикаций казахстанских ученых в международных изданиях растет - Миннауки

    Журналистские расследования могут стать основанием для проверки госслужащих и олигархов
    Фото: pixabay

    Количество статей и обзоров казахстанских ученых в научных журналах выросло до 37 процентов. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В рамках национальной подписки научным организациям Казахстана предоставляется бесплатный доступ к международной базе данных. Научные организации и высшие учебные заведения используют базы данных Web of Science, Scopus и Science Direct за счет республиканского бюджета. Среднее количество посещений в месяц превышает 100 000. И эти показатели постоянно растут. В 2023 году, по данным базы данных Scopus, количество статей и обзоров казахстанских ученых в научных журналах выросло до 37 процентов. По сравнению с 2011 годом цитирование казахстанских авторов (год принятия Закона РК «О науке») увеличилось вдвое, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    По данным министерства, до сих пор формирование казахстанской базы котировок осуществлялось на основе различных устаревших технологий, не отвечающих современным требованиям. База данных находится в разработке с 2005 года и представляет собой архив публикаций с 1992 года по настоящее время. Это позволяет отслеживать многолетнюю динамику. С 2008 года для журналов рассчитывается импакт-фактор. 

    — В настоящее время реферативная база данных — казахстанская база цитирования АО «Государственный национальный центр научно-технической экспертизы» состоит из более чем 183 тысяч статей и ссылок на более чем 500 тысяч статей в 168 казахстанских научных журналах. Создано около 5000 авторских профилей, — добавили в ведомстве. 

    Теги:
    Наука Ученые Казахстан Миннауки и высшего образования РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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