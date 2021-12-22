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Количество предпринимателей увеличилось в Алматы

22 Декабря 2021 18:08
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Количество предпринимателей увеличилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество субъектов бизнеса в Алматы с начала года выросло на 3,9%. Об этом сообщил директор палаты предпринимателей города Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Количество предпринимателей в Алматы ежегодно стабильно растет. По итогам 11 месяцев текущего года у нас количество субъектов бизнеса выросло на 3,9% и составляет 203 500. Численность занятости в малом и среднем бизнесе порядка 613 тысяч человек. В городе открылось больше 1000 объектов, основная масса - это торговля и услуги», - сказал спикер в ходе брифинга.

По его словам, до конца года также запланировано открытие порядка 234 объектов, сумма инвестиций в город составляет около 117 млрд тенге с созданием более 10 тысяч рабочих мест.

Айтуар Кошмамбетов также заявил, что в этом году в городе по проекту «Бастау Бизнес» завершили обучение 2201 человек, из которых гранты получили 1200 человек, что составляет 54,5% от общего количества участников.


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#Бизнес   #Алматы   #Акимат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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