Количество пожаров в жилых домах снизилось на 20% в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала отопительного сезона наблюдается снижение количества пожаров на 20%, а гибели людей от пожаров - на 32,5%. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ходе общих обходов охвачено более 764 тысяч жилых домов, при этом жильцы 51 тысячи домов отказались от проведения осмотров и консультаций. Почти в 118 тысяч жилых домов выявлено 158 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.
«Необходимо отметить, что 90% нарушений связано с эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудований автономной системы отопления. Профилактическая работа не ограничивается единичным посещением и раздачей агитационного материала. Осуществляется повторный обход, где жилые дома продолжают эксплуатироваться с нарушением требований пожарной безопасности», - сказал во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов.
До конца текущего года обходами планируется охватить 2 млн индивидуальных жилых домов. С начала отопительного сезона наблюдается снижение количества пожаров на 20% и гибели людей от пожаров - на 32,5%.
«Системная работа, проделанная за два года, показала значительное снижение количества пожаров в домах, особенно социально уязвимых слоев населения. Если в прошлый отопительный период 2020-2021 годов в домах указанных категорий граждан произошло 19 пожаров, то в текущий отопительный период зарегистрирован один пожар в городе Нур-Султан», - проинформировал председатель комитета.
Напомним, в текущем году по Казахстану произошло свыше 9 тысяч пожаров.
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