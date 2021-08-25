Количество пожаров в жилом секторе уменьшилось в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - О пожарной безопасности печного отопления на онлайн брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказали заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДСЧ ВКО Рустем Сембаев и старший инженер УГПК ДСЧ ВКО Медет Мукашев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

По словам участников брифинга, доля пожаров в жилом секторе составляет более 60% от всех случаев пожаров на территории области. Так, с начала года в ВКО зарегистрировано 950 пожаров, из них 582 - в жилом секторе.

Стоит отметить, что в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество пожаров в жилом секторе на 32,6%, а также количество погибших в результате пожаров на территории частного жилого сектора составило 33 человека, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом.

«Несмотря на это, в ряде городов и районов в несколько раз увеличились показатели гибели людей при пожарах в жилом секторе, основными причинами которого являются неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, а также нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования», - отметил заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДСЧ ВКО Рустем Сембаев.

Кроме того, увеличилось количество случаев отравления угарным газом. С начала года пострадали 56 человек, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 42% увеличилось количество погибших людей от угарного газа.

Проведено 339 рейдов по местам проживания неблагополучных семей, состоящих в группе риска. Основной акцент работы направлен на предупреждение и снижение рисков возникновения пожаров, гибели людей, в том числе среди социально-уязвимых слоев населения, которые проживают в частных жилых домах.

Совместно с управлением координации занятости и социальных программ ВКО, по области выявлено 8172 дома, где проживают социально-уязвимые слои населения. Для информирования восточноказахстанцев проводятся подворовые обходы.

В сентябре запланирована передача ДЧС ВКО 1500 датчиков угарного газа, которые будут распространены по 19 городам и районам области.

Сотрудники ДЧС ВКО напоминают, что необходимо проводить чистку дымоходов и других элементов отопительных печей.



