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Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы

24 Января 2022 10:45
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Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться в Алматы. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санврач на заседании городского штаба напомнила, что город находится в «красной» зоне.

«Увеличение недельной заболеваемости на 100 тысяч населения за последние две недели несколько замедлилось с 6,5 кратного до двукратного. Суточный прирост тем не менее увеличился с 0,97 до 1,24. Всего с начала пандемии более 205 тысяч случаев, с начала года более 22 тысяч, за вчерашний день 1953 случая», - сказала спикер.

Она отметила, что произошел резкий рост заболевания из-за штамма «омикрон». По ее словам, ожидается регистрация заболеваний с 2,5 до 3 тысяч в сутки к концу месяца.

«Продолжается увеличение повторных случаев заболевания. Рост за последнюю неделю произошел в два раза. С начала текущего года отмечается 16-кратное увеличение заболеваемости среди переболевших, а среди вакцинированных 3,6 раза. Это подтверждает, что вакцина достаточно эффективно защищает от заражения, в том числе от штамма «омикрон». Всего с начала вакцинации, которая началась в марте прошлого года, коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых», - отметила Карлыгаш Абдижаббарова.

По ее словам, иммунная прослойка по-прежнему достаточно низкая, но увеличилась по сравнению с прошлой недели - составила 62,4%.

«Этого недостаточно для того, чтобы создать коллективный иммунитет», - добавил санврач.

Анализ заболеваемости по возрастам показывает, что доля лиц 20-39 лет остается самой высокой - это 40%. За последнюю неделю рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше - на 1,6%, рост до 14 лет на 0,6%, в том числе детей до года на 0,3%.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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